الأمم المتحدة: قلقون من انتهاكات هدنة اليمن

أعرب إسماعيل ولد شيخ أحمد، مبعوث الأمم المتحدة لليمن عن قلقه العميق بشأن التقارير حول وقوع انتهاكات حول هدنة وقف إطلاق النار بين الحكومة اليمنية والحوثيين.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن هذا يأتى فى الوقت الذى لا تزال فيه المحادثات جارية فى سويسرا بين ممثلى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والحوثيين.

وحث المبعوث الأممى فى بيان له اليوم السبت "كل الأطراف على ضرورة السماح بتوصيل المساعدات الإنسانية دون أى عائق للمناطق الأكثر تضررا فى اليمن"، مؤكدا أن المحادثات ستستمر اليوم للبناء على ما تم الاتفاق عليه فى الأيام السابقة، ومواصلة الجهود لإيجاد حل سياسى عاجل للأزمة فى اليمن.

وكانت الهدنة قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضى وانتهكها الحوثيون بالساعات الأولى لإعلانها، حسبما أكد المتحدث باسم التحالف العربى العميد ركن أحمد عسيرى.