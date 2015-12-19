أخبار عاجلة

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الأمم المتحدة: قلقون من انتهاكات هدنة اليمن

Google+ Print
الأمم المتحدة: قلقون من انتهاكات هدنة اليمن الأمم المتحدة: قلقون من انتهاكات هدنة اليمن
أعرب إسماعيل ولد شيخ أحمد، مبعوث الأمم المتحدة لليمن عن قلقه العميق بشأن التقارير حول وقوع انتهاكات حول هدنة وقف إطلاق النار بين اليمنية والحوثيين.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن هذا يأتى فى الوقت الذى لا تزال فيه المحادثات جارية فى سويسرا بين ممثلى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والحوثيين.

وحث المبعوث الأممى فى بيان له اليوم السبت "كل الأطراف على ضرورة السماح بتوصيل المساعدات الإنسانية دون أى عائق للمناطق الأكثر تضررا فى اليمن"، مؤكدا أن المحادثات ستستمر اليوم للبناء على ما تم الاتفاق عليه فى الأيام السابقة، ومواصلة الجهود لإيجاد حل سياسى عاجل للأزمة فى اليمن.

وكانت الهدنة قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضى وانتهكها الحوثيون بالساعات الأولى لإعلانها، حسبما أكد المتحدث باسم التحالف العربى العميد ركن أحمد عسيرى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك