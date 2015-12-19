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وسائل إعلام تركية: مقتل 18 مهاجرا بعد غرق قاربهم فى بحر إيجه

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وسائل إعلام تركية: مقتل 18 مهاجرا بعد غرق قاربهم فى بحر إيجه وسائل إعلام تركية: مقتل 18 مهاجرا بعد غرق قاربهم فى بحر إيجه
أفادت قناة "العربية" فى خبر عاجل لها اليوم، نقلا عن وسائل إعلام تركية، مقتل 18 مهاجرا بعد غرق قاربهم فى بحر إيجه.

جدير بالذكر، أن أربعة أطفال لقوا حتفهم، وتم إنقاذ العشرات الأربعاء الماضى، إثر غرق قارب كان يقلهم قبالة سواحل بلدة بودروم التابعة لمحافظة موغلا غرب البلاد، وذلك أثناء محاولتهم التوجه إلى جزيرة "كوس" اليونانية بطريقة غير مشروعة.
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