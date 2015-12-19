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الشرطة الدينية السعودية تتعرض لإطلاق نار فى شمال شرق الرياض

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الشرطة الدينية السعودية تتعرض لإطلاق نار فى شمال شرق الرياض الشرطة الدينية السعودية تتعرض لإطلاق نار فى شمال شرق الرياض

>تعرض أفراد من هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر (الشرطة الدينية ) بالثمامة شمال شرق الرياض لإطلاق نار أثناء محاولتهم ضبط أشخاص كانوا بصحبة فتيات داخل أحد المخيمات بالثمامة.

ونقلت صحيفة "تواصل" السعودية الالكترونية اليوم السبت عن مصادر لها، لم تسمها، قولها أن فرقا من هيئة الأمر بالمعروف (الشرطة الدينية) وبعد ورود بلاغات تفيد بإدخال عدد من الشباب لفتيات داخل أحد المخيمات، وبعد التأكد من صحة المعلومات تمت مباشرة الموقع.

وأضافت المصادر أنه عند إحساس من بداخل المخيم بوجود سيارات الهيئة بادروهم بإطلاق النار محاولين بذلك الإفلات، إلا أنهم فشلوا فى تحقيق هدفهم وتمت السيطرة على الموقف والقبض على من بداخل المخيم وإحالتهم للجهات المختصة
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