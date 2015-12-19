لافروف: اقتراح روسيا على أمريكا بتنسيق الهجمات فى سورية مازال مطروحا

>صرح وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف أن اقتراح بلاده على الولايات المتحدة بتنسيق الهجمات ضد الإرهابيين فى سورية مازال مطروحا.

وقال لافروف " هناك اتصالات جارية عبر العسكريين مع الولايات المتحدة على مستوى رؤساء الأركان العامة وعلى مستويات أخرى، وهناك اتصالات أيضا مع فرنسا، و جرى اتصال منتظم مع الجيش البريطانى مؤخرا"، حسبما وكالة ايتار تاس اليوم السبت .

وأضاف " أستطيع أن أؤكد انه فيما يتعلق بتنسيق الهجمات، فإن اقتراحنا هذا مازال على مطروحا منذ شهرين ونصف"، وتابع " نسمع رفاقنا يقولون دعونا نبدأ عملية سياسية حتى يكون لدى أولئك الذين يرغبون فى (طرد الرئيس السورى بشار الأسد ) مثل هذا الأمل ثم سوف نستطيع ان ننسق القتال ضد الإرهاب معكم".

وأستطرد" من المحزن أننا نجعل مهمتنا المشتركة، وهى القضاء على الإرهاب، رهينة بمستقبل شخص"، وأشار وزيرالخارجية الروسى إلى أن عملية الانتقال السياسى فى سورية من الممكن انجازها فى غضون 18 شهرا حسبما ورد فى قرار مجلس الأمن الدولي".

يذكر أن لافروف شارك فى الاجتماع الثالث للمجموعة الدولية لدعم سورية الذى عقد أمس الجمعة فى نيويورك بهدف التوصل إلى تسوية للأزمة فى سورية، وتضم المجموعة ألمانيا والسعودية والصين ومصر والإمارات والولايات المتحدة وفرنسا وإيران والعراق وإيطاليا والأردن وجامعة الدول العربية ولبنان والأمم المتحدة وعُمان وقطر وبريطانيا وروسيا وتركيا والاتحاد الأوروبي.

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