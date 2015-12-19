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"اليوم السابع" يتخطى حاجز الـ 10 ملايين متابع على "فيس بوك"

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"اليوم السابع" يتخطى حاجز الـ 10 ملايين متابع على "فيس بوك" "اليوم السابع" يتخطى حاجز الـ 10 ملايين متابع على "فيس بوك"
تخطى عدد متابعى صفحة "اليوم السابع" على موقع "فيس بوك"، اليوم السبت، حاجز الـ 10 ملايين معجب، وذلك تأكيدا وتعزيزا لريادة الموقع الإلكترونى، على مستوى والشرق الأوسط.

يبلغ عدد متابعى "اليوم السابع" على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، 4,077,824 متابعاً، ليكون الموقع الإخبارى الأول الأكثر متابعة على موقع التدوينات القصيرة، بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

ووصل حساب اليوم السابع على انستجرام نحو 552 ألف متابع ليحتل أكبر حساب لموقع إخبارى على انستجرام فى مصر .

ويسعى "اليوم السابع" دائما لتقديم خدمات إخبارية جديدة ومتطورة، ليواكب الحدث أولاً بأول، وليكون عند حسن ظن القراء الأعزاء.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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مصر 365

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