وفد ليبى رفيع يصل إلى القاهرة بعد مشاركته فى التوقيع على اتفاق الصخيرات

وصل إلى القاهرة اليوم السبت، وفد ليبى رفيع المستوى قادما بطائرة خاصة من المغرب عن طريق تونس بعد مشاركته فى التوقيع على اتفاق الصخيرات لإنهاء الأزمة الليبية بإشراف الأمم المتحدة.

يضم الوفد 16 من كبار الشخصيات الليبية وأعضاء مجلس النواب الليبى برئاسة حمودة سيالة القيادى فى مجلس النواب المنتخب.

وكانت مصر قد رحبت فى بيان عقب توقيع الاتفاق السياسى فى مدينة الصخيرات المغربية لتسوية الأزمة الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة، مؤكدةً دعمها الكامل لهذا المسار الذى استمر قرابة العام الكامل، والذى تضمن جهداً شاقاً وتضحيات قدمتها جميع الأطراف الليبية المشاركة فيه، وصولاً إلى إتفاق يحقق المصلحة العليا للشعب الليبى".

واعتبرت مصر أن التوقيع على الاتفاق السياسى، وتشكيل المجلس الرئاسى الليبى المنبثق عنه، يعتبر الخطوة الرئيسية على مسار استعادة الأمن والاستقرار فى ليبيا، وتحقيق تطلعات الشعب الليبى الشقيق فى إعادة بناء دولته وحماية وحدتها، كما أنه يمثل خطوة هامة لتعزيز جهود مكافحة الإرهاب بشكل متكامل وفعال وبدعم من المجتمع الدولى، فضلاً عن توفير الاحتياجات الأساسية ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب الليبى.

وكان السفير "حمدى سند لوزا" نائب وزير الخارجية قد ترأس وفد مصر فى مراسم توقيع الاتفاق ممثلاً عن وزير الخارجية سامح شكرى، بمشاركة سفير مصر لدى ليبيا محمد أبوبكر.