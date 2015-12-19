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وزيرا التنمية المحلية والإسكان يصلان مدينة بدر لتوزيع 1100 وحدة سكنية

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وزيرا التنمية المحلية والإسكان يصلان مدينة بدر لتوزيع 1100 وحدة سكنية وزيرا التنمية المحلية والإسكان يصلان مدينة بدر لتوزيع 1100 وحدة سكنية
وصل منذ قليل الدكتور أحمد زكى بدر وزير، التنمية المحلية، والدكتور مصطفى مدبولى ، وزير الاسكان، الى مدينة بدر لتسليم 1100 وحدة سكنية جديدة ، لحديثى الزواج، و ذوى الاحتياجات الخاصة، والحالات القاسية، من أصل 8600 وحدة سكنية ، سيتم توزيعهم شهريا.

من جانبه أكد الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة ، أن هذه الوحدات تأتى ضمن مشروع الاسكان القومى الذى أنجزته المحافظة لانشاء 8688 وحدة سكنية ( 362 عمارة ) بمدينة بدر على مساحة 150 فدان بتكلفة قدرها مليار و100 مليون جنيه شاملة المرافق والطرق ، وياتى ذلك فى اطار استمرار واستكمال تنفيذ إستراتيجية ونهج محافظة القاهرة فى مواجهة وحل مشكلة الإسكان وتوفير المسكن الملائم للمستحقين من المواطنين مما سيساهم في تحريك قوائم الانتظار .

وأضاف فى تصريحات صحفية ، أنه تم خلال الفترة القريبة الماضية توزيع ما لا يقل عن 2600 وحدة سكنية تم تخصيصها بالكامل للمستحقين من المواطنين الذين سبق لهم التقدم من قبل للمحافظة ضمن برامج الإسكان المتاحة وتشمل الحالات القاسية والخطورة الداهمة وذوي الاحتياجات الخاصة والإخلاء الإداري وكذلك حالات حديثى الزواج.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن اجهزة والمحافظة حريصة على توفير مسكن صحي وآمن للمواطن القاهرى تتاح له حياة معيشية مريحة بمنطقة سكنية متكاملة الخدمات ، حيث تم توفير كافة الخدمات والاحتياجات الاساسية للسكان الجدد بمدينة بدر وتم بالفعل تخصيص عمارة مستقلة فى كل مجاورة سكنية كمكاتب إدارية لتقديم خدمات التسكين والتموين و الصحة والشئون الاجتماعية وخلافه بما يسهل الإقامة بالوحدات الجديدة دون عوائق ، وتم أيضا إقامة منافذ إضافية للخبز و نشر عدة منافذ لتوزيع وتوفير السلع الغذائية واللحوم والخضروات والفاكهة .

كما تم توفير سيارات متنقلة لتوزيع الخبز والمواد والسلع الغذائية تسهيلاَ للمواطنين فى الحصول على احتياجاتهم اليومية ، هذا بخلاف تشغيل 4 خطوط تابعة لهيئة النقل العام بقوة 40 اتوبيس لربط مدينة بدر بقلب القاهرة ، بالإضافة إلى توفير أربعة سيارات مينى باص لخدمة الخطوط الداخلية لسكان المدينة وربط مناطق المدينة والمشروع السكنى بالمحطة والموقف الرئيسي بمدخل مدينة بدر لخدمة وتسهيل نقل المواطنين وسكان المشروع السكنى.

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مصر 365

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