بالصور.. البابا تواضروس يعين 6 كهنة جدد للمهجر ومدينة نصر

بدأت صباح اليوم السبت، صلوات القداس الإلهى بكنيسة العذراء مريم والقديس أثناسيوس الرسولى بمدينة نصر، والتى تم فيها منح درجة القسيسية لستة من الشمامسة بيد قداسة البابا تواضروس الثانى، خمسة منهم للخدمة بالمهجر والسادس لكنيسة العذراء والقديس أثناسيوس التى أقيمت بها الصلوات.

كما تمت رسامة القس رويس يعقوب قمصا ليكون القمص الثانى مع قمص الكنيسة الحالى القمص أنطونيوس داود.

شارك فى صلوات السيامة والقداس كل من الأنبا زوسيما أسقف أطفيح والأنبا ماركوس الأسقف العام لكنائس حدائق القبة والوايلى ومنشية الصدر والأنبا إيلاريون الأسقف العام لعزبة الهجانة وألماظة وزهراء مدينة نصر ولفيف من الآباء الكهنة والشمامسة والشعب.



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