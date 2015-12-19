تصدر السفن البنمية قائمة عملاء قناة السويس خلال 11 شهرا

تصدرت السفن البنمية قائمة عملاء قناة السويس خلال الأحد عشر شهر الأولى من العام الحالى 2015 بإجمالى 2177 سفينة حملت على متنها قرابة 132 مليونا و631 ألف طن بانخفاض بلغت نسبته 3ر7% فى أعداد السفن العابرة وانخفاض آخر بلغ قرابة 6ر1% للحمولات المنقولة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضى 2014.

وكشفت الإحصائيات الملاحية لهيئة قناة السويس أن السفن الليبيرية قد جاءت فى المرتبة الثانية فى قائمة عملاء قناة السويس خلال تلك الفترة بإجمالى 2080 سفينة بحمولات بلغت 113 مليونا و781 ألف طن بانخفاض بلغت نسبته 9ر8% لأعداد السفن العابرة وبانخفاض بلغت نسبته قرابة 9ر10% للحمولات المنقولة على متن تلك السفن خلال تلك الفترة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضى.

وأضافت الإحصائيات أن السفن التابعة لجزر المارشال جاءت فى المرتبة الثالثة فى قائمة عملاء القناة بإجمالى 1801 سفينة بحمولات بلغت 111 مليونا و625 ألف طن، بزيادة بلغت نسبتها 7ر24% لأعداد السفن العابرة وبارتفاع بلغت نسبته قرابة 24% للحمولات المنقولة خلال تلك الفترة مقارنة بمثيلتها من العام الماضى.