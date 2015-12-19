محافظ المنوفية: إحالة 89 موظفا حكوميا للنيابة لاختلاسهم 200 مليون جنيه

قال الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، إنه أحال 89 موظفا حكوميا إلى النيابة العامة بقطاعات المحليات والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحى، وذلك لقيامهم باختلاس المال العام وتلقيهم رشوة وأشهرهم هو العميد أحمد إبراهيم وكيل وزارة الإسكان السابق بإجمالى أموال 200 مليون جنيه من المال العام.

وأضاف عبد الباسط، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه أوقف مشروع المول التجارى لرجل أعمال كبير؛ لأن هناك مخالفات شابت هذه العملية تمت إحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.

وأشار عبد الباسط إلى أن ملف الصحة من أخطر الملفات وأنه ليس راضيا عن أداء المستشفيات فى جميع مراكز المحافظة؛ بسبب عدم التزام الأطباء بدورهم.

وأكد أنه قام بغلق العديد من مقرات الدروس الخصوصية وليس الكل؛ لأنه أمر صعب جدا للغاية، ولكن أحاول بكل ما أوتيت من قوة غلق الباقية ومتابعة الإشراف على المدارس والعملية التعليمية؛ للتأكد من سيرها بطريقة صحيحة والاتصال يوميا بوكيل وزارة التربية والتعليم لإزالة أى عقبات تؤدى إلى توقف العملية التعليمية.

وأوضح محافظ المنوفية أن الحركة القادمة للمحافظين لا تقلقه؛ لأن كل محافظ قادم فى محافظة يحمل عبئا كبيرا جدا ويعمل إلى آخر يوم فى توليه ذلك المنصب، لأنه سيحاسب أم المولى عز وجل وليس أمام المسئولين فقط.



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