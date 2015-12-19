قطع المياه عن مدينة قليوب للصيانة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقليوبية، قطع المياه اليوم السبت، عن مدينة قليوب، وذلك لإجراء عملية الصيانة لشبكة مياه قليوب المحطة.

وحذرت الشركة، فى بيان لها، من استخدام المياه خلال فترة الصيانة بسبب ارتفاع نسبة الكلور، وطالبت المواطنين والمستشفيات والمساجد بتدبير احتياجاتها من المياه خلال فترة الانقطاع حتى انتهاء عمليات الغسيل بشكل كامل وعودة المياه مرة أخرى.

>