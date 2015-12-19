السفير السعودى ببيروت يأسف لتعجل جهات لبنانية بانتقاد التحالف الإسلامى

أعرب سفير المملكة العربية السعودية فى بيروت على عواض عسيرى، عن أسفه، لما أسماه "تعجل بعض الجهات اللبنانية فى انتقاد التحالف الاسلامى لمكافحة الإرهاب وسوء فهم أهدافه عبر الغوص فى تحليلات ورسم سيناريوهات افتراضية بعيدة عن الواقع".

وقال الدبلوماسى السعودى فى تصريح صحفى أمس الجمعة إن قرارات المملكة العربية السعودية "نابعة من قناعاتها ومن حرصها على مصلحة الأمتين العربية والإسلامية، ولا تستطيع أى جهة أن تملى على المملكة قراراتها، فى حين أن بعض الجهات ترهن نفسها بمشاريع مشبوهة تهدف إلى شرذمة دول المنطقة وشق الصف العربى وإثارة النعرات المذهبية".

وأضاف "لبنان من الدول التى تعانى من الإرهاب وتكافحه.

>