محافظ دمياط :فتح باب الاشتراك ببرنامج مشروعات التخرج بأكاديمية البحث العلمى

بشر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط خريجو السنوات النهائية بالجامعات بالاشتراك ببرنامج مشروعات التخرج للعام 2015/ 2016 بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، للارتقاء بأفكار هم ودعم وتطوير قدراتهم ومشروعات تخرجهم الابتكارية والبحثية، وذلك ضمن التعاون المشترك والمثمر بين محافظة دمياط وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا لدعم شتى المجالات التنموية بمحافظة دمياط واحتضان أفكار الشباب من خلال الحاضنات التكنولوجية كأحد الأساليب المتطورة التى تتبناها الأكاديمية بالتعاون مع المحافظة.

وبهدف التحول بمشروعات الشباب من الإطار النظري والبحثى إلى المجال التطبيقى في صورة مشروعات استثمارية من منظور علمي وتكنولوجى.

وتقدم الأكاديمية من خلال هذا البرنامج كافة إشكال الدعم لمشروعات التخرج علي النحو التالى ..

> الدعم المادى لتصنيع وتطوير النماذج الاولية، تقديم دورات تدريبية قصيرة الأجل في مجال ريادة الأعمال والابتكار، إتاحة الفرصة لبعض المشروعات ذات القيمة التنافسية العالية لحضور المؤتمرات المحلية والدولية، أولوية الاحتضان للحاضنات التكنولوجية المتخصصة التابعة للأكاديمية ، تمكين المخترعين والمبتكرين للحصول علي براءات الاختراع علما بأن آخر موعد للتقدم نهاية ديسمبر الجارى.