أخبار عاجلة

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. استمرار فعاليات مؤتمر "مصر بتشتغل" بشرم الشيخ

Google+ Print
بالصور.. استمرار فعاليات مؤتمر "مصر بتشتغل" بشرم الشيخ بالصور.. استمرار فعاليات مؤتمر "مصر بتشتغل" بشرم الشيخ
استمرت فعاليات مؤتمر بتشتغل بمدينه شرم الشيخ بمشاركة من الدكتور الهلالى الشربيني وزير التربيه و التعليم وأشرف العربى وزير الاستثمار، واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء وهانى توفيق رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للإستثمار المباشر، والمهندس مروان السمك رئيس مجلس إدارة جمعيه رجال أعمال إسكندرية، وحسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية، وبرئاسة حسام فريد عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال .

و تم التوقيع بالأمس على بروتوكول تعاون بين الجمعية المصرية لشباب الأعمال و باقة الجمعيات و المؤسسات التي تعمل لصالح مبادره "مصر تشتغل".

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني