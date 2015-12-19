بالصور.. استمرار فعاليات مؤتمر "مصر بتشتغل" بشرم الشيخ

استمرت فعاليات مؤتمر مصر بتشتغل بمدينه شرم الشيخ بمشاركة من الدكتور الهلالى الشربيني وزير التربيه و التعليم وأشرف العربى وزير الاستثمار، واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء وهانى توفيق رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للإستثمار المباشر، والمهندس مروان السمك رئيس مجلس إدارة جمعيه رجال أعمال إسكندرية، وحسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية، وبرئاسة حسام فريد عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال .

و تم التوقيع بالأمس على بروتوكول تعاون بين الجمعية المصرية لشباب الأعمال و باقة الجمعيات و المؤسسات التي تعمل لصالح مبادره "مصر تشتغل".



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