مؤسس سوق المال الليبى: حكومة فائز السراج تواجه تحديات اقتصادية جمة

قال الأكاديمى والخبير والاقتصادى، ومؤسس سوق المال الدكتور سليمان الشحومى، أن أكبر تحدى سيواجه حكومة الوفاق الوطنى الليبية برئاسة فائز السراج هو التحدى الاقتصادى والمرتبط بالأمنى كون الاقتصاد الليبيى يعتمد بالدرجة الأولى على الإنتاج النفطى، موضحا أن إنتاج النفط الليبى فى أدنى مستوياته فهو لا يتجاوز 10 % من حجم انتاجه الطبيعى وهو ما انعكس سلبا على الاقتصاد مثل ارتفاع سعر الدولار وأسعار السلع فى السوق المحلى.

وأكد "الشحومى" فى تصريحات خاصة لليوم السابع من لندن، مساء الجمعة، وجود عائق فى تصدير النفط الليبى نتيجة ما حدث من تخريب وفساد فى الموانئ والحقول يحتاج لإعادة تأهيلها وتجهيزها، وهو ما سيستغرق بعض الوقت فالكثير منها جاهز لكن كى يتم بلوغ الطاقة الطبيعية من النفط الليبى لابد من القيام بذلك.

وأوضح "الشحومى" أن من أهم التحديات الهامة هو ارتفاع مستويات الضخم والذى أصبح يحلق عاليا ويحتاج لكبح جماح التضخم بشكل فعال عبر السياسيات النقدية والمالية لمواجهة التضخم، فالحكومة ستصدم بأزمة العجز فى الموازنة العامة بسبب انخفاض الايرادات النفطية والسيادية الاخرى، فهى تحتاج تحريك أدوات السياسة البشرية لتشيط الجباية المحلية ولابد من تفعيل الضرائب والعديد من السياسات النقدية الأخرى.

وأشار "الشحومى" إلى وجود تحيديات على المستوى المعيشى للمواطن الليبى وهو ارتفاع سعر الدولار في السوق المحلى والتى يستخدمها التجار، فمسألة توفير العملة الصعبة مهمة جدا وهي أيضا تحتاج لاعتماد سياسات وبرامج نقدية والبنك المركزى يقوم بهذه الأمور لكنه يحتاج لعدم سياسى.

وأوضح "الشحومى" أن حكومة السراج ستواجهها حقل من الألغام الاقتصادية التى تحتاج الى جهد وعمل كبير وتفاهم ورؤية واضحة وإقرار برنامج اقتصادى سريع لإنقاذ الاقتصاد المتدهور، مؤكدا أن التحدى الآخر هو مكافحة الفساد فى الانفاق العام، مشيرا إلى وجود فساد فى إنفاق عام فى العديد من الأمور وهو ما يحتاج مجابهة بشكل حازم كبير حتى يتم تلافى المشكلات التى تعيق عمل الحكومة.