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نجوى فؤاد: وزير الخارجية الأمريكى الأسبق "كسنجر" طلب منى الزواج ورفضت

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نجوى فؤاد: وزير الخارجية الأمريكى الأسبق "كسنجر" طلب منى الزواج ورفضت نجوى فؤاد: وزير الخارجية الأمريكى الأسبق "كسنجر" طلب منى الزواج ورفضت
قالت الفنانة والراقصة نجوى فؤاد، إنها كانت تعمل فى أحد الفنادق الكبيرة فى عام 1976 وتزوجت صاحب الفندق سامى الزغبى، مشيرة إلى أن هنرى كسنجر وزير الخارجية الأمريكى الأسبق، زار الفندق، وصافحته.

وأضافت خلال الجزء الثانى من لقائها ببرنامج "واحد من الناس"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامى "عمرو الليثى"، أنه كلما زار كسنجر يسأل عن مكان عملها، لافتة إلى أن مرافق وزير الخارجية الامريكى الأسبق أخبرها بأن كسنجر يريد أن يتزوجها، فردت بأنها متزوجة من صاحب الفندق، فجاء زوجها صافح كسنجر وأمسك يديها وانصرف.

وأوضحت أن كسنجر اشترى من مزرعة "سيد مرعى" حصان مذكر وأسماه فؤاد، وحصان مؤنث أسماها "نجوى"، وبعد عام ونصف طلقها الزغبى، وعملت بفندق أخر، وحضر به كسنجر ومعه سيدة شبيهة لها، تدعى "نانسى"، لافتة إلى أنها صافحته وأرسلت له "فازة" ورد، وكلما سافر أحد لأمريكا يسأل عنها.

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مصر 365

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