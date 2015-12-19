د. خالد عمارة: مضاعفات كسر الفخذ وكيف نتعامل معها فى الطب الحديث

كسور الفخذ منها أنواع عديدة حسب مكان الكسر وعلاقته بسطح المفصل وتأثيره على نعومة المفصل والزوايا الطبيعية لشكل العظام وتأثيرها على ميكانيكية الحركة، لكن هناك تقسيم عام يمكن استعماله وهو الكسور فى العظام الضعيفة مثل الكسور فى كبار السن أو المرضى الذين يعانون من هشاشة عظام بسبب الأمراض الروماتيزمية والعلاج بالكورتيزون أو بعض الأورام وأدوية الأورام، والنوع الثانى هو الكسور فى العظام القوية مثل عظام الشباب نتيجة حادث سيارة أو طلق نارى.

وكسور الفخذ يجب علاجها جراحيا كى يتمكن المريض من الحركة المبكرة ومنع حدوث مضاعفات الرقاد بالسرير لفترات طويلة مثل قرحة الفراش والجلطات والتهابات الرئة والتى قد تؤدى إلى الوفاة خلال بضعة أشهر، والجراحات تعتمد على قوة العظام ونوع الكسر.

ففى العظام الضعيفة التى لا تحتمل التثبيت الداخلى يمكن عمل جراحات المفاصل الصناعية حيث يتم استبدال العظام المريضة بمفصل صناعى، وهذا حل جيد فى كبار السن ولكن غير مستحب فى صغار السن بسبب محدودية العمر الافتراضى للمفاصل والذى يتراوح بين 10 الى 15 سنة، الحلول الأخرى هى التثبيت القوى سواء بالمسمار النخاعى التشابكى أو المسمار الديناميكى مع الشرائح أو الشرائح المغلقة.

وقد تحدث مضاعفات فى هذه الكسور حتى بعد الجراحة مثل ألا يلتئم الكسر أو يحدث قصور بالدورة الدموية برأس العظام مما يتسبب فى حدوث خشونة بالمفصل وتآكل بالغضاريف، كما يمكن أن يحدث تحرك بالشريحة أو المسامير أو انكسار بالشريحة والمسامير بسبب ضعف التثبيت أو تأخر الالتئام أو هشاشة العظام الشديدة.

كما يمكن أن يحدث التهابات بالجرح نتيجة التلوث فى حالة ضعف المناعة أو فى حالة عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتعقيم أثناء الجراحة، ونسبة حدوث هذه المضاعفات قليلة جدا لكنها تتسبب فى إعاقة كبيرة ويجب علاجها جراحيا.

ويتم تحديد العلاج لهذه المضاعفات حسب السبب والذى يتم تحديده بواسطة الأشعات العادية والمقطعية والتحاليل لتحديد سبب المضاعفات وتحديد العلاج الصحيح، والعلاج قد يكون بتغيير طريقة التثبيت أو بعمل مفصل صناعى أكثر تطورا.

لكن يجب مع ذلك الاهتمام بالأسباب الأخرى مثل المناعة والتعقيم والقضاء على أى التهابات أو ميكروبات. كما يمكن رفع مناعة وقوة التئام المريض باستعمال حقن تركيز الصفائح الدموية فى مكان الكسر أو الأدوية الأخرى المناسبة، ونسبة نجاح هذه العلاجات عالية جدًا بشرط استعمال العلاج المناسب بالطريقة المناسبة فى المريض المناسب.