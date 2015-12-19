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ختام مؤتمر"تحديات العلاج لأنيميا البحر المتوسط" بجامعة قناة السويس

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ختام مؤتمر"تحديات العلاج لأنيميا البحر المتوسط" بجامعة قناة السويس ختام مؤتمر"تحديات العلاج لأنيميا البحر المتوسط" بجامعة قناة السويس
اختمت أمس الجمعة وحدة أمراض الدم بقسم الأطفال مؤتمرها والذى عقد بعنوان تحديات العلاج لأنيميا البحر المتوسط - يومى 17- 18 ديسمبر الجارى، وحاضر فى المؤتمر مجموعة من أساتذة أمراض الدم بمصر على رأسهم الدكتورة آمال البشلاوى والدكتورة ليلى شريف، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس والدكتور أمجد مطر عميد كلية الطب .

اليوم السابع -12 -2015

وقال الدكتور هشام فتحى، أستاذ طب الأطفال ورئيس وحدة أمراض الدم ورئيس شرف المؤتمر: إن هذا المؤتمر إضافة وزيادة للخبرات بين الجامعة وأساتذة الجامعات الأخرى ووجه الشكر لرئيس الجامعة الدكتور ممدوح غراب لدعمه الكبير لمثل هذه المؤتمرات المهمة.

اليوم السابع -12 -2015

وأشارت الدكتورة سونيا الشرقاوى رئيس المؤتمر أستاذ ورئيس قسم الأطفال إلى أن المؤتمر يناقش الجديد حول تحديات العلاج لأنيميا البحر المتوسط وهو من المشكلات التى يعانى منها بعض الأطفال.

وناقش المؤتمر الجديد فى علاج أمراض الأطفال مثل السمنة، كما يتناول السمنة عند البالغين والمضاعفات التى تنتج عنها وأهم المشاكل التى تنتج عن مرض السكر عند الأطفال والأضرار الناتجة من استخدام الأجهزة اللاسلكية والكمبيوتر والمحمول، كما ناقش المؤتمر الطرق السليمة لعلاج الأطفال المبتسرين وأثر الرضاعة الطبيعية على النمو العقلى للأطفال ومشكلة تكرار الالتهاب الشعبى عند الأطفال فى الصغر والالتهاب الفيروسى c.

اليوم السابع -12 -2015

وكان الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس قد افتتح أمس الأول فعاليات المؤتمر السنوى لقسم الأطفال، والذى أقيم تحت رعايته والدكتورة ناهد مصطفى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور أمجد مطر عميد كلية الطب وبحضور الدكتورة عزيزة عمر وكيل كلية الطب لشئون البيئة والدكتور أحمد أسامة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور هانى الدمياطى مدير عام المستشفيات والدكتور محمد رضوان نائب مدير المستشفيات الجامعية والدكتور نادر النمر مدير المستشفى الجامعى وبرئاسة الدكتورة سونيا الشرقاوى.

وقال الدكتور ممدوح غراب فى كلمته أن المؤتمر فرصة لتلاقى الأساتذة والطلاب وهو احتكاك بين الأساتذة والشباب لزيادة الخبرات ويجب ألا يكون المؤتمر مجرد محاضرات نظرية بل ورش عمل تدعم الخبرات بين العاملين بالجامعة والجهات الأخرى، ويجب أن يخرج المؤتمر بتوصيات قابلة للتنفيذ ويستفيد منها شباب الأطباء.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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