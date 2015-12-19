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ترشيح والدة شهيد الصاعقة "محمد أيمن" للقب الأم المثالية 2015/ 2016

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ترشيح والدة شهيد الصاعقة "محمد أيمن" للقب الأم المثالية 2015/ 2016 ترشيح والدة شهيد الصاعقة "محمد أيمن" للقب الأم المثالية 2015/ 2016
قرر حسام عبد الغفار، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بدمياط، ترشيح والدة "مارد سيناء" الشهيد محمد أيمن شويقة، ابن قرية الإبراهيمية، للقب الأم المثالية عن محافظة دمياط لعام 2015/ 2016.

واستشهد بطل الصاعقة محمد أيمن شويقة، فى سيناء، خلال احتضانه حزامًا ناسفًا، وضحّى بنفسه، لحماية الجنود من الإرهابيين.

وقال عبد الغفار، فى تصريحاتٍ صحفية، إن هذه المبادرة عرفانا من المجتمع بالجميل لوالدة الشهيد، التى طالبت بتجنيد ابنها الثانى لخدمة الوطن، والأخذ بثأر نجلها من الإرهابيين بسيناء.

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