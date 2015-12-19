السيطرة على حريق هائل بأحد مخازن الورق بايتاى البارود فى البحيرة

تمكنت منذ قليل أجهزة الحماية المدنية بالبحيرة، من السيطرة على حريق هائل نشب بأحد مخازن الأدوات المكتبية بمدينة إيتاى البارود.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين اندلاع حريق هائل بمخزن ورق وأدوات مكتبية بالقرب من الكوبرى العلوى.

انتقلت القيادات الامنية واجهزة الحماية المدنية برئاسة العقيد جمال ياسين للسيطرة على الحريق وتم تشكيل فريق بحث جنائى لمعرفة ملابسات الحريق وحصر تلفياته.

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