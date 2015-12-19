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برج الجدى.. حظك اليوم السبت 19/12/2015

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برج الجدى.. حظك اليوم السبت 19/12/2015 برج الجدى.. حظك اليوم السبت 19/12/2015

برج الجدى على الصعيد المهنى:


>اليوم هو يوم حظك لذلك يجب أن تستغل أى فرصة تأتى لك حتى تحقق ما تمنيته دائما، لذلك حاول أن تكون حريصًا على مصلحتك المهنية ولا تدع شيئًا يفوتك.

على الصعيد العاطفى:


>الحب هو أكثر الأشياء التى من الممكن أن تعاونك على الحياة الفترة المقبلة فتمسك به على قدر المستطاع ولا تضحى به مهما كان.

على الصعيد الصحى:


>معدلات الصحة ستكون فى تزايد الفترة المقبلة وخاصة الصحة النفسية التى ستشعر بتحسن كبير تجاهها نظرا لارتفاع معنوياتك على المستوى المهنى والعاطفى.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:


>الفترة المقبلة من أصعب الفترات ولا يمكن أن يتجاوزوها بدون الصبر والمقاومة لأى مشاعر إحباط أو يأس يتعرضون لها.

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مصر 365

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