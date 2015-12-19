أخبار عاجلة

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الأسد.. حظك اليوم السبت 19/12/2015

Google+ Print
برج الأسد.. حظك اليوم السبت 19/12/2015 برج الأسد.. حظك اليوم السبت 19/12/2015

برج الأسد على الصعيد المهنى:


>هذا هو الوقت المثالى لك للتألق والحصول على المزيد من النفوذ فى مكان العمل، أكثر بكثير مما تعتقد أنه بإمكانك أن تفعل. الآخرون يحترمونك ويؤمنون بأفكارك فثق بنفسك وادفع نفسك للتقدم وستحصل على نجاح ملحوظ.

على الصعيد العاطفى:


>تشعر بالرضا والسعادة على الصعيد العاطفى اليوم، ولكن وهج العلاقة قد يهدأ قليلاً اليوم وشعورك بالرومانسية والثقة قد تتضاءل لفترة من الوقت لذا حاول أن تبذل قصارى جهدك لعدم التركيز على الفشل.

برج الأسد على الصعيد الصحى:


>إذا كنت مريضًا بالحساسية من أى نوع كن حذرًا وحافظ على أدويتك فى متناول اليد. قد تعانى آلام الجيوب الأنفية والصداع خلال اليوم لذا حاول ألا ترهق نفسك فى العمل وتأكد من الحصول على الكثير من الراحة.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:


>شخص يهمك سيتسبب فى إفساد خططك لليوم وستضطر لبذل قصارى جهدك لتجنب الغضب والإحباط بسبب عدم حصولك على ما تريده. اعمل على حل مشاكل الآخرين وسيساعدك هذا على إزالة وجعك القديم وإعادة الأمور إلى مسارها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى