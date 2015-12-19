برج الأسد.. حظك اليوم السبت 19/12/2015

برج الأسد على الصعيد المهنى:

>هذا هو الوقت المثالى لك للتألق والحصول على المزيد من النفوذ فى مكان العمل، أكثر بكثير مما تعتقد أنه بإمكانك أن تفعل. الآخرون يحترمونك ويؤمنون بأفكارك فثق بنفسك وادفع نفسك للتقدم وستحصل على نجاح ملحوظ. على الصعيد العاطفى:

>تشعر بالرضا والسعادة على الصعيد العاطفى اليوم، ولكن وهج العلاقة قد يهدأ قليلاً اليوم وشعورك بالرومانسية والثقة قد تتضاءل لفترة من الوقت لذا حاول أن تبذل قصارى جهدك لعدم التركيز على الفشل. برج الأسد على الصعيد الصحى:

>إذا كنت مريضًا بالحساسية من أى نوع كن حذرًا وحافظ على أدويتك فى متناول اليد. قد تعانى آلام الجيوب الأنفية والصداع خلال اليوم لذا حاول ألا ترهق نفسك فى العمل وتأكد من الحصول على الكثير من الراحة. توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>شخص يهمك سيتسبب فى إفساد خططك لليوم وستضطر لبذل قصارى جهدك لتجنب الغضب والإحباط بسبب عدم حصولك على ما تريده. اعمل على حل مشاكل الآخرين وسيساعدك هذا على إزالة وجعك القديم وإعادة الأمور إلى مسارها.

شبكةعيونالإخبارية

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