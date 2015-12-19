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برج الثور.. حظك اليوم السبت 19/12/2015

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برج الثور.. حظك اليوم السبت 19/12/2015 برج الثور.. حظك اليوم السبت 19/12/2015

برج الثور على الصعيد المهنى:


>عملك الحالى ينهار باستمرار لكن هذا لا يعنى أن تتمسك به، دعه يسقط وابدأ من جديد ولا تضغط على نفسك أبدًا ولا تحملها عناء التمسك بشىء سينهار مهما فعلت، فلن يجدى تمسكك به شيئًا.

على الصعيد العاطفى:


>الاهتمام الزائد الذى تحصل عليه من الشخص الذى تحبه فى الآونة الأخيرة يمنحك شعورًا جيدًا للغاية، ولكن عندما تنحسر عنك الأضواء ويخفت اهتمامه بك لن يعجبك ذلك وستفعل كل ما فى وسعك من أجل استعادة اهتمامه مجددًا، لكن يجب ألا تقلق وتحافظ على هدوئك وكن واثقًا بأن حبيبك سيستجيب أكثر بكثير عندما تلفت نظره خفية.

برج الثور على الصعيد الصحى:


>إذا كنت من مرضى السكرى، ستضطر لأن تبذل المزيد من الاهتمام بحالتك الصحية اليوم، حان الوقت لتدرك أن ما تفعله الآن له آثار طويلة الأجل قد تؤدى إلى مشاكل أخرى مستقبلاً لذا عليك التخلص من أية ضغوط وتزيد من مستوى نشاطك وتحسن عادات تناول الطعام الخاصة بك.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:


>خطط السفر المثيرة تسيطر على عقلك اليوم ويمكنها أن تمنحك بعض الإثارة والحماس. بعض الناس متلهفون لإدخالك فى مشاريع عملك لكنك مشغول بالتفكير فى أمور أخرى فحاول ألا تفوت هذه الفرص الكبرى.
>من المهم أن تعيش فى الوقت الحاضر أكثر من تفكيرك فى المستقبل فالاهتمام بالحاضر هو الذى سيساعدك على تحقيق أحلامك المستقبلية.

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مصر 365

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