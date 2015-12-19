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برج الحمل.. حظك اليوم السبت 19/12/2015

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برج الحمل.. حظك اليوم السبت 19/12/2015 برج الحمل.. حظك اليوم السبت 19/12/2015

برج الحمل على الصعيد المهنى:


>تذكر أن قوتك تكمن فيما تملكه من طاقة داخلية، ففى حين يبحث الجميع خارج أنفسهم عن إجابات تملك أنت كل ما تحتاجه داخلك، فابحث فى نفسك وستجد الإجابات هناك دون أن تضيع الوقت فى محاولات غير مجدية.

على الصعيد العاطفى:


>تخليت عن زمام المبادرة فى علاقة حبك فى الآونة الأخيرة، ولكن مع انتقال القمر إلى برجك اليوم يمكنك استعادة شعورك القديم، وحاول أن تتذكر أن الشراكة الرومانسية ليست سباقًا تحاول إحراز النصر فيه.

برج الحمل على الصعيد الصحى:


>ستتحسن صحتك بشكل عام اليوم، وجزء كبير من هذا التحسن يرجع إلى أنك ستكون بعيد عن التوتر النفسى تمامًا. ستلاحظ أن بشرتك مشرقة ومتوهجة وستجد الناس يسألونك فجأة عن سر تألقك حاليًا.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:


>لا تحاول أن تفرض آرائك ومشاعرك على الآخرين، حتى لو كانت إيجابية. إذا لم يكن أحدًا متحمسًا للأفكار والأشخاص الذين تشعر إزاءهم بحماس بالغ لا تشعر بالقلق، تحتاج فقط لتخفيف مشاعرك المتحمسة وتدع الآخرين يروا بأنفسهم ما هو عظيم فى هذا الشيء أو الشخص.

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مصر 365

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