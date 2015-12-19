برج القوس.. حظك اليوم السبت 19/12/2015

برج القوس على الصعيد المهنى:

>الظروف غير مُشجعة على العمل، ولكنك تحافظ قدر الإمكان، فأنت من الأشخاص الذين يحاولون دائمًا التقدم، كما أن إخلاصك فى العمل بدرجة كبيرة سيجعل مديرك فى العمل يهتم أكثر بمستقبلك فى هذا العمل. برج القوس على الصعيد العاطفى:

>على الرغم من أنك تتفادى حدوث أزمات مع الشريك، إلا أن الأوضاع السيئة هى التى تذهب إليك، مما يؤثر سلبًا على علاقتك به. على الصعيد الصحى:

>قدوم الشتاء هو بالنسبة لك خبر غير جيد، فلديك هناك فرصة كبيرة لكسب مزيد من الكيلو جرامات، والإصابة بأمراض مثل البرد أو الحساسية، الأمر الذى يجعلك تشعر بالضيق والقلق، فحاول ان تتابع مع الطبيب حتى لا يحدث لك أى أزمة. توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>على مستوى العائلة، فإن علاقتك بالحبيب ستكون أفضل فى الفترة المقبلة، كذلك يمكن أن تحصل على ما تريد فى العمل، حسب ما يتوقع خبراء الأبراج لك، دون أن تبذل وقتًا ومجهودًا أكثر من أجل أن تظهر نفسك وتكون فى أفضل وضع.

شبكةعيونالإخبارية

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