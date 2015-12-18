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اشتعال النيران فى 3 عشش سكنية بعين شمس ورجال الإطفاء يحاولون السيطرة

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اشتعال النيران فى 3 عشش سكنية بعين شمس ورجال الإطفاء يحاولون السيطرة اشتعال النيران فى 3 عشش سكنية بعين شمس ورجال الإطفاء يحاولون السيطرة
أكد مصدر أمنى بمديرية أمن القاهرة أن انفجار أسطوانة بوتجاز داخل مخزن بعين شمس أدى إلى اشتعال النيران فى 3 عشش بجوار مساكن أكتوبر وقام رجال الحماية المدنية بالقاهرة بمحاصرة النيران من جميع الاتجاهات، وتم استخراج مجموعة كبيرة من الأنابيب المتواجدة داخل المخزن، ويقوم رجال الإطفاء بعمليات تبريد للحريق.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة قد تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل مستودع أسطوانات بوتاجاز بمنطقة عين شمس، وعلى الفور أمر اللواء جمال حلاوة مدير الحماية المدنية بسرعة انتقال سيارات الإطفاء، وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيًا فى محيط الواقعة، وتحاول السيطرة على الحريق.

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