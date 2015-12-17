السفير السعودى بالقاهرة: الملك سلمان سيزور مصر قريبًا (تحديث)

قال السفير أحمد قطان، السفير السعودى بالقاهرة، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز سيزور مصر قريبا جدا، مضيفا: أنه لا بد أن تتوج الزيارة بمجموعة من التفاهمات الأخرى بين الجانبين، وتكون الزيارة القادمة تتويجا لمجهودات البلدين.

وأكد قطان خلال مؤتمر صحفى اليوم الخميس بالقاهرة، أن علاقات مصر والسعودية علاقات قوية منذ عقود مضيفًا: المملكة من أوائل الدول فى العالم التى عانت من الإرهاب، وأول من اكتوت بالإرهاب، كما أن السعودية أول من دعت لإنشاء مركز لمكافحة الإرهاب فى الأمم المتحدة، وتبرعنا بملبغ 100 مليون دولار لهذا الصدد.

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