الحدود ضد الزمالك - بطل مصر يتفوق على أيوب ' اللاعب ' .. فهل يهزمه كمدرب؟

يخوض موسمه التدريبي الأول ويصطدم ببطل مصري في ثالث مباراة له مع فريقه السابق حرس الحدود.

يأمل أحمد أيوب لاعب الأهلي والقناة والشرقية السابق أن تكون مواجهته الأولى أمام الزمالك كمدرب أفضل منها كلاعب. فلقد واجه الفارس الأبيض ثلاث مرات من قبل وهو لاعب في صفوف الحدود.

وتولى أيوب مهمة الفريق السكندري صاحب المركز الأخير في الدوري خلفا لزميله السابق في الفريق ونجم القلعة البيضاء السابق عبد الحميد بسيوني.

وبعد خسارته أمام الاتحاد بهدف لاعب الزمالك يوسف إبراهيم وتعادله بهدفين لمثلهما أمام سموحة يتمنى أيوب أن يحقق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب الخميس.

ويمر الحدود بفترة صعبة أدت إلى تقدم بسيوني باستقالته ويأمل أن يحسن أيوب من وضعيته في الدوري الذي خسر فيه أربع مباريات وتعادل ثلاث.

ولم يلعب أيوب مطلقا ضد الزمالك عندما كان في الأهلي في التسعينيات من القرن الماضي وإنما واجهه بقميص حرس الحدود في الألفية الجديدة.

الزمالك ضد أيوب

المباراة الأولى لأيوب ضد الزمالك كانت موسم 2003-2004 حين حصد الأبيض لقب الدوري الـ11 في تاريخه.

فاز فرسان ميت عقبة على الحدود بمشاركة أيوب بهدف المخضرم حسام حسن في الإسكندرية.

وفي الموسم التالي شارك أيوب في مواجهتي الذهاب والإياب ضد الزمالك فخسر الأولى في القاهرة بهدفين سجلهما جمال حمزة مقابل هدف أحرزه محمد حليم.

لكنه تفوق في الدور الثاني بفضل هدف "باسيو" في شباك عبد الواحد السيد.

فهل يتفوق بطل مصر على أيوب "المدرب" كما تغلب عليه وهو لاعب؟