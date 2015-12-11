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مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين الكنائس قبل احتفالات الأقباط بأعيادهم

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مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين الكنائس قبل احتفالات الأقباط بأعيادهم مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين الكنائس قبل احتفالات الأقباط بأعيادهم
تفقد اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن الغربية، يرافقه اللواء أحمد عبد الوهاب، مساعد المدير للأمن العام، والعميد محمد السروجى، مأمور قسم أول طنطا، والعميد طارق أبو الدهب، وكيل إدارة المرور، خدمات تأمين الكنائس بمدينة طنطا لقرب احتفالات الإخوة الأقباط بأعيادهم.

ووجه مدير الأمن بتركيب كاميرات مراقبة داخل الكنائس وخارجها والشوارع الأمامية والمجاورة لها وعمل حرم آمن وإنشاء أبراج مراقبة.

كما وجه مدير الأمن إدارة الحماية المدنية وقسم المرافق وإدارة المرور، للمرور على جميع الكنائس فى نطاق المحافظة لمراجعة اشتراطات الحماية المدنية والعمل على رفع كافة الإشغالات والأكشاك المخالفة والانتظارات الخاطئة وتسيير الحركة المرورية، وضبط أى مخالفات موجودة بالشارع والعمل على تفعيل القانون، واليقظة والتعامل بكل حزم مع أى خروج على القانون مع اتخاذ كافة الإجراءات لحماية القوات من أى اعتداءات.

وحث مدير أمن الغربية الضباط والأفراد على بذل المزيد من الجهد لتوفير الأمن والأمان للمواطنين فى ظل الظروف العصيبة التى تمر بها البلاد واحترام حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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