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غدا.."جنح الهرم"تنظر الاستئناف على اخلاء سبيل مدير شركة اللحوم الفاسدة

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غدا.."جنح الهرم"تنظر الاستئناف على اخلاء سبيل مدير شركة اللحوم الفاسدة غدا.."جنح الهرم"تنظر الاستئناف على اخلاء سبيل مدير شركة اللحوم الفاسدة
تنظر محكمة جنح الهرم غدا استئناف النيابة على اخلاء سبيل "امام.ع.ع" مدير فرع شركة شهيرة لاستيراد اللحوم بمنطقة كفر الجبل والمتهم وكلا من "س.ص.ع"برلمانى سابق وشقيقيه "هـ" طيار و"س" باستيراد لحوم فاسدة والشروع فى توزيعها على الفنادق والمطاعم الكبرى بالقاهرة والجيزة.

كان قاضى المعارضات بمحكمة جنح الهرم قرر اخلاء سبيل "امام" بكفالة 20 آلف جنيه على ذمة التحقيق فى القضية رقم 40317 لسنة 2015.

وفى وقت سابق أمرت النيابة بإعدام اللحوم المضبوطة بواسطة خبراء من الطب البيطرى، حيث بلغت الكمية نحو 1500 كارتونة مستوردة من البرازيل.

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