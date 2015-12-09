عمليات لأجمل خصر في العالم، مجاناً من انستقرام

تحوّلت مواقع التواصل الاجتماعي إلى وسيلة لنشر أسرار الناس وليس النجمات فقط. فتنوّعت الصور والأخبار المتداولة، لكنّ الصيحة الجديدة والأكثر رواجاً هي لعمليات التجميل. فلم يكتف البعض بنشر صورهن قبل وبعد عمليات التجميل وإنما خلال إجراء العملية.

وها هي عارضة الأزياء بكسي فوكس تحوّل انستقرام إلى وسيلة لجمع المال وإجراء عمليات تجميل مجاناً.

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بكسي فوكس عارضة أزياء تشتهر بخصرها الرفيع، الذي تحوّل إلى هوس فبعد أن أخبرناكم عن الرجل الذي ربط خصره ست سنوات للحصول على جسم كيم، ها هي فوكس تجري عمليات لنزع عدد من أضلعها لتحصل على أرفع خصر في العالم. يمكننا القول إنه "هوس جسم الساعة الرملية".

بعد أن حلمت فوكس بالشخصية الكرتونية جيسيكا رابيت، خضعت إلى أكثر من 20 عملية تجميل، حتى أنها اضطرت لإجراء أكثر من جراحة في خصرها ومؤخرتها. كما خضعت لعمليات تكبير الصدر، شفط الدهون، تجميل الأنف، تكبير الشفاه، نفخ الوجنتين، رفع الحواجب،وغيرها. كل هذه الجراحات حوّلت بكسي فوكس إلى شبيهة جيسيكا رابيت في الواقع. لكنّ الجديد ليس تحوّل شخصيات الكرتون إلى نساء حقيقيات، وإنما طريقة تمويل هذا التحوّل. إذ تؤكد فوكس أنها لم تدفع سوى ل 11 عملية تجميل أما تكلفة العمليات الباقية فقد جمعها لها معجبوها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولذلك فهي تحرص على التواصل معهم لاطلاعهم على كل خطواتها التجميلية.



إذاً، لم يعد انستقرام لنشر الصور الجمالية فحسب، وإنما لجمع التبرعات بهدف إجراء عمليات تجميل تغيّر شكل المرأة وتجسد شخصيات الكرتون في الواقع.

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