إيميه صياح بمكياج ناري- ريترو بتوقيع أحمد الأسير

لأن الكثيرات من نساء العرب يهتمين بجمال وإطلالة إيميه، اليك تفاصيل مكياجها في إطلالتها الأخيرة في الأسبوع الماضي من The Voice :

يقول خبير التجميل أحمد أسير أنه يحرص دوماُ على منح إيميه بشرة طبيعيّة، لهذا وقبل وضع كريم الأساس قام أحمد ببعض التصحيحهات ورسم الوجه مختاراً اللون القمحي للبشرة، ما برزها بلون طبيعي ومشرق، أما الأيلاينر فكان على طريقة الريترو حيث رسم العين بشكل مميّز، وأضاف لون الظلال نفحة من الأنوثة التي أنارت لون عينين إيميه.

أخيراً وبمناسبة الأعياد اختار أحمد أحمر شفاه ناري، بلون متداخل بين الأحمر والأرجواني .

فما رأيك بهذا المكياج ؟