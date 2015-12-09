أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وبداية إرتفاع درجات الحرارة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
برلماني: «الدولة استوردت بـ4 مليارات جنيه أكل كلاب» -
قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

إيميه صياح بمكياج ناري- ريترو بتوقيع أحمد الأسير

Google+ Print

الأربعاء 09-12-2015 19:56

لأن الكثيرات من نساء العرب يهتمين بجمال وإطلالة إيميه، اليك تفاصيل مكياجها في إطلالتها الأخيرة في الأسبوع الماضي من The Voice :

يقول خبير التجميل أحمد أسير أنه يحرص دوماُ على منح إيميه بشرة طبيعيّة، لهذا وقبل وضع كريم الأساس قام أحمد ببعض التصحيحهات ورسم الوجه مختاراً اللون القمحي للبشرة، ما برزها بلون طبيعي ومشرق، أما الأيلاينر فكان على طريقة الريترو حيث رسم العين بشكل مميّز، وأضاف لون الظلال نفحة من الأنوثة التي أنارت لون عينين إيميه.
أخيراً وبمناسبة الأعياد اختار أحمد أحمر شفاه ناري، بلون متداخل بين الأحمر والأرجواني .

فما رأيك بهذا المكياج ؟

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي