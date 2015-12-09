بالفيديو: 3 عطور لا يمكن للمرأة العربية ألا تجرّبها

تحتاجين إلى تغيير عطرك من فصل إلى آخر... وإذا كنت تبحثين عن الدفء والتميّز، في هذا الفصل، فقد اخترنا لك 3 عطور مختلفة، تُناسب المرأة العربية. تابعي الفيديو، واختاري العطر المناسب لك.

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عطر "سي" Sì من جيورجيو أرماني Giorgio Armani

يتميز هذا العطر بمزيجه الفريد من الإجاص والعنبر، الذي يفوح بعبير حمضيّ مبتكر يطوّق البشرة بقوة، ويأسر الحواس بعبقه. إذا كنت تبحثين عن عطر دافئ يمنحك بصمة مميزة واستثنائية، ننصحك بتجربة هذا العطر.

عطر "كواتر" Quatre من بوشرون Boucheron

يتكوّن هذا العطر من الفانيليا والياسمين وروائح الأخشاب الذهبية والأرز وخشب الكاشمير والمسك. للسيدة العربية، التي تحبّ رائحة الزهور، ولا تريد التخلّي عن النكهة العربية في عطرها، يُعتبر هذا العطر المثاليّ لها.

عطر "أمبر امبريال" Ambre Impérial من فان كليف أند أربلس Van Cleef & Arpels

عطر نادر وفاخر، مستوحى من جمال الطبيعة. يأتي في قارورة باللون الأسود الداكن لينقلنا إلى شرق سرمدي، في رحلة تتألق بنضارة البرغموت والعنبية الوردية ورائحة العنبر، بالإضافة إلى فول التونكا والفانيليا وقطرات صمغ الجاوة، من دون أن ننسى بعض الروائح الخشبية، التي تضفي قواماً أثيرياً على هذا العطر الشرقي العنبري الغني بالتوابل.

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