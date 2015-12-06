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جيجي حديد تجدد قصات سن الأربعين

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الأحد 06-12-2015 15:14

بعد متابعة تساؤلاتكن حول آخر صيحات قصات الشعر، قرّر موقع " سيدتي نت" أن يختار لك أجمل قصة شعر لهذا الفصل، إذ أنها تناسب كلّ الأعمار، على الرغم من أنها تُعرف بقصة سنّ الأربعين. جيجي حديد حوّلت هذه القصة إلى تسريحة جديدة مناسبة للمراهقات أيضاً.
أطلت جيجي حديد في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية بقصة أمّها، لكن بتسريحة جديدة.

إليك كيفية تسريح شعرك القصير بشكل تحصلين معه على إطلالة جيجي:

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تقول سكارليت، مصففة الشعر الخاصة بحديد،إن التسريحة الجانبية للعارضة حديد يمكن تطبيقها على الشعر الطويل، وحتى الشعر القصير. لهذه التسريحة أنت بحاجة إلى البدء بالموس للترطيب واستخدام القليل من اللمعان وللتحكم بسهولة بالشعر. مشطي الشعرإلى الوراء، باستخدام فرشاة مستديرة، ثم ملسي أطراف الشعر. يمكنك اعتماد طريقة سكارليت بوضع شعر مستعار جزئي في النصف الخلفي، لتغطية معظم الطول، ثم جمع شعرك الحقيقي في الجهة الأمامية. بعد ذلك قص الشعر المستعار، لكي يمتزج مع طبقات الشعر القصيرة. والهدف من ذلك جعل الشعر يظهر بشكل طبيعي. هذه التقنية تناسبك إذا كان لديك طبقات أقصر من الطول الذي تريدينه. بعد ذلك قومي باستخدام الحديد المسطّح، لتمليس نهايات الشعر. وللانتهاء، قومي برش المثبت اللامع، لتثبيت الشعر.
وتؤكد جيجي أنّ السرّ للحصول على شعر جميل، هي النعومة، إذ أنها تشير الى أنّ الشعر الصحي والناعم يبدو مميّزاً في كلّ أشكاله.

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