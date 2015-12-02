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تقدم فوزى شعير فى لجان كفر الغاب بدمياط بـ12358 صوتا

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تقدم فوزى شعير فى لجان كفر الغاب بدمياط بـ12358 صوتا تقدم فوزى شعير فى لجان كفر الغاب بدمياط بـ12358 صوتا
أفادت المؤشرات فى لجان قرى كفر الغاب التابعة لمركز كفر سعد بدمياط بحصول فوزى شعير على 12358 صوتا و أبو المعاطى مصطفى على 2061 صوتا وناصر شاكر على 1711 صوتا ومحمد الحصى على 8579 صوتا

ويتنافس فى دمياط 14 مرشحا لحصد 7 مقاعد فى 3 دوائر مقيد بها 930 ألفا و969 ناخبا من خلال 436 لجنة فرعية بإشراف 228 مركزا انتخابيا.

ويخصص لدائرة كفر سعد وكفر البطيخ "مقعدين" ودائرة دائرة فارسكور والزرقا "مقعدين" ودائرة بندر ومركز دمياط "3 مقاعد".

ويتنافس فى آخر جولات الانتخابات البرلمانية 426 مرشحا على أصوات 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا لحصد 213 مقعدا - بعد حسم 9 مقاعد بـ 5 محافظات – ليستمر الصراع فى 99 دائرة – بعد حسم دائرتين بشمال سيناء ودائرة كفر شكر بالقليوبية من الجولة الأولى - بـ 13 محافظة هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء".

وفى نظام القوائم حصدت "فى حب " الـ 120 مقعدا بالقطاعات الأربعة "القاهرة،الصعيد، غرب الدلتا، شرق الدلتا".

ويضم مجلس النواب 596 عضوا منهم 448 يتم اختيارهم بالنظام الفردى من خلال 203 دوائر - 43 يمثل كل منها نائب واحد و93 دائرة "نائبين"، و49 دائرة "3 نواب" و18 دائرة "4 نواب" إضافة إلى 120 عضوا بالقائمة حصدتهم "فى حب مصر".
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