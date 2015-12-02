الصحة: 53 حالة مرضية و4 إصابات ولا وفيات فى اليوم الثانى لجولة الإعادة

>أعلنت وزارة الصحة والسكان التقرير النهائي لليوم الثانى من جولة الإعادة بالمرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية، حيث أوضحت أن العدد النهائي للحالات المرضية بلغ 53 حالة مرضية، فيما بلغد عدد الإصابات 4 حالات فقط منها 3 حالات تحت العلاج والملاحظة وحالة خروج تحسن ولا يوجد وفيات .

وأضاف البيان أنه بالنسبة للحالات المرضية فمن بينها "22 حالة تحت العلاج والملاحظة، و17 حالة نقلت بمعرفة ذويهم، و7 حالات خروج تحسن، و7 حالات تم إسعافها فى مكان البلاغ، وتراوحت إصابات هذه الحالات ما بين حالات هبوط وإغماء وارتفاع ضغط الدم وضيق تنفس ومغص كلوى ومعوى.

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