بالصور.. محافظ مطروح يلتقى ممثلى تحالف الشركات لإنشاء ميناء النجيلة

عقد اليوم الأربعاء، الاجتماع الرابع بين محافظة مطروح اللواء علاء أبو زيد مع مسئولى تحالف الشركات الدولية المسئولة عن تنفيذ ميناء جرجوب بالنجيلة، بحضور السيد الامام سكرتير عام المحافظة وعلاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد ورئيس هيئة الرقابة الادارية بالمحافظة ومسئولى الجهات التنفيذية المختصة للمتابعة المستمرة للدراسات التفصيلية لمشروع إنشاء ميناء النجيلة.

استعرض مسئولو التحالف الخطوات التى ستقوم بها الشركة خلال الفترة المقبلة ومراحل تنفيذ المشروع بتكلفة 10 مليارات دولار والذى ستعمل على خلق شريان جديد للتصدير والربط بين البحرين المتوسط والأحمر فى حركة النقل والتجارة.

وأكد خالد نجيب مدير إحدى الشركات المسئولة عن إنشاء الميناء، أن الميناء من المستهدف توفير 25 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة وأن الشركة المنفذة للمشروع من أكبر الشركات العاملة فى مجال الموانى وأنه سيتم إقامة المشروع طبقا للبرنامج الزمنى الموضوع بين المحافظة والشركة، وأضاف أن هذا المشروع سيعمل على تحقيق التنمية التى تسعى مطروح لتحقيقها وإنشاء مجتمع عمرانى بالإضافة إلى أنه تم وضع أبناء المحافظة كأولوية أولى فى العمل بالمشروع مع وضع تحدى لجذب السياحة طوال العام وليس خلال أشهر الصيف فقط.

من جانبه أكد اللواء علاء ابو زيد محافظ مطروح على اهمية عامل الوقت فى تنفيذ المشروع بالاسراع فى تنفيذه حتى يعمل على توفير فرص عمل ومصدر دخل لابناء المحافظة الذين عانوا من عدم وجود مصدر للدخل لهم.

وأضاف أن المحافظة قامت بمراعاة التوسع المستقبلى للميناء بتحديد مساحة كبيرة من الأرض لإقامة المشروع مع إقامة منطقة صناعية فى الظهير الصحراوى.

وأشار المحافظ إلى أن القيادة السياسية وعلى راسها المشير عبد الفتاح السيد رئيس الجمهورية تحرص على تحقيق كل ما يهدف لتحقيق الصالح العام لابناء مصر بالاضافة إلى حرصه على احداث تغير بمحافظة مطروح عن طريق تنفيذ مشروعات قومية تدر دخلا لابناء المحافظة خاصة ومصر عامة.

وطالب محافظ مطروح مسئولى تحالف الشركات بتحديد اولويات المشروعات الصناعية التى ستقام بالمنطقة الصناعية وانواعها بالتنسيق مع محافظة مطروح حتى يتم اختيار الصناعات التى تتوافق مع مقومات المحافظة متطلبات السوق الخارجى.



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