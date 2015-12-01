أحمد موسى معلقا على الاعتداء عليه: متوقع .. وعادى إن خروف "يمأمأ شوية "

طمأن الإعلامى أحمد موسى، المصريين بعد محاولة الاعتداء عليه أمس من قبل بعض عناصر جماعة الإخوان الإرهابية فى باريس، وتابع قائلاً:" أنا متوقع كد ده 10 مرات.. وعادى أنى خروف يمأمأ شوية ".، لافتاً إلى أنه لا يوجد لديه أية مشكلة فى ما تعرض له من إرهاب.

وأضاف "موسى"، خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتى"المذاع عبر فضائية "صدى البلد" من العاصمة الفرنسية باريس، أن الشهيد أعظم مليون درجة مما تعرض له ويجب على المصريين أن يضحوا من أجل الوطن.

وتابع:" جماعة الإخوان الإرهابية لا تملك إلا الإرهاب النفسى والبدنى ..اللى حصل إمبارح أنا متوقعه من التسعينيات"، مشيراً إلى أن ذلك رسالة بأنه يسير على الطريق الصحيح .

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