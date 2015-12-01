أخبار عاجلة

صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

سلطات العاصمة الليبية تشكل حكومة مصغرة جديدة

Google+ Print
سلطات العاصمة الليبية تشكل حكومة مصغرة جديدة سلطات العاصمة الليبية تشكل حكومة مصغرة جديدة
عين المؤتمر الوطنى العام فى طرابلس، الهيئة التشريعية للسلطات الحاكمة فى العاصمة الليبية، الثلاثاء، حكومة مصغرة جديدة، ابقى فيها على رئيس الوزراء خليفة الغويل فى منصبه، بحسب ما افاد متحدث باسم المؤتمر.

وقال المتحدث لوكالة فرانس برس "صوت المؤتمر الوطنى العام فى جلسة عقدت اليوم لصالح تغيير حكومي، نتج عنه تعيين حكومة جديدة مصغرة تتالف من 12 وزيرا، الى جانب رئيس الوزراء السيد خليفة الغويل".

واضاف المتحدث الذى رفض الكشف عن اسمه ان "المؤتمر يعتبر هذه الجديدة بمثابة خلية ازمة"، من دون ان يكشف عن عدد الاعضاء الذين صوتوا لصالح الحكومة الجديدة.

ولا تحظى السلطات الحاكمة فى طرابلس التى تدير العاصمة منذ اكثر من عام بمساندة تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى "فجر ليبيا"، باعتراف المجتمع الدولي، على عكس الحكومة الموازية التى تعمل من شرق البلاد الى جانب برلمان منتخب مدد ولايته فى شهر تشرين الاول/الماضى لفترة مفتوحة.

وهذا ثانى تغيير حكومى فى طرابلس منذ سيطرة تحالف "فجر ليبيا" على العاصمة فى تموز/يوليو العام 2014. وكانت الحكومة السابقة التى تراسها خليفة الغويل ايضا تتالف من 24 وزيرا.

وياتى التغيير الحكومى فى العاصمة الليبية فى وقت تشهد البلاد تدهورا اقتصاديا كبيرا، وفوضى امنية عارمة، وتمددا للجماعات المتطرفة، بينما تستمر المعارك اليومية بين القوات الموالية لكل من السلطتين.

وفى طرابلس، ارتفعت فى الاشهر الاخيرة وتيرة اعمال العنف عبر السيارات المفخخة التى تبنى معظمها تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف، وحالات الخطف مقابل فدية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك