أخبار عاجلة

أبو الغيط يعود من جولة أوروبية- عربية -
ده كلام - سعد الصغير يرد على "كنت بتكره باباك ليه" ويسرد قصة "تهديد" زميله في المدرسة الإبتدائية -
ده كلام - سعد الصغير يغني " اصحى الصبح بدري " وسالي : واد يا سعد اصحى يلا -
الأزهر الشريف يدين عملية الدهس في العاصمة السويدية ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
بالصور.. حفل زفاف جماعي لـ 5 عرائس ضمن احتفالات "يوم اليتيم" بالأقصر -
الشرطة السويدية: اعتقال رجل مشتبه به في هجوم ستوكهولم -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار الذي ضربته واشنطن اليوم -
عرض «ابن الريح وقطة بسبع أرواح» في ثان أيام مهرجان شباب الجنوب -
إحالة 24 موظفا وعاملا بـ«أوقاف المنيا» للتحقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

للمحجبات بالفيديو : كونتورينغ خاص يعكس جمالك بالطرحة

Google+ Print

الخميس 26-11-2015 20:22

تحوّل الكونتوينغ في الآونة الأخيرة إلى بديل لعمليات التجميل، وبات يُسهم في عملية نحت الوجه وإخفاء العيوب، بطريقة بسيطة، لا تتطلب سوى بضع لمسات تعتمد على تدرّج لوني، وينتهي الأمر.
إذاً، بعد سنوات من الاعتماد على عمليات النحت التجميلي، بات من الممكن اليوم التخلص من موضة الجراحة والانتقال إلى موضة الكونتورينغ للحصول على إطلالة في منتهى الجمال، وخالية من الشوائب .

في هذا السياق، ولأن المحجبات لسن بعيدات من عالم الموضة، وسعياً للحصول على إطلالة جميلة، مناسبة للطرحة، اعتمد البعض من المحجبات على كوتورينغ خاصّ، تمّ تنسيقه مع الحجاب، ومنهن الفاشينيستا Habiba Da Silva حبيبة .
اعتمدت حبيبة على تقنية سهلة، وخاصة، ومناسبة للحجاب في تنفيذ العملية، في دقائق قليلة؛ وكلّ ما يتطلبه الأمر هو متابعة الفيديو للتمكن من الحصول على إطلالة جذابة كإطلالتها بالطرحة .

تابعي الفيديو الذي اخترناه من  قناة يوتيوب الخاصة بـ Habiba Da Silva ، وأخبرينا برأيك!

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه

بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه