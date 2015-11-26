للمحجبات بالفيديو : كونتورينغ خاص يعكس جمالك بالطرحة

تحوّل الكونتوينغ في الآونة الأخيرة إلى بديل لعمليات التجميل، وبات يُسهم في عملية نحت الوجه وإخفاء العيوب، بطريقة بسيطة، لا تتطلب سوى بضع لمسات تعتمد على تدرّج لوني، وينتهي الأمر.

إذاً، بعد سنوات من الاعتماد على عمليات النحت التجميلي، بات من الممكن اليوم التخلص من موضة الجراحة والانتقال إلى موضة الكونتورينغ للحصول على إطلالة في منتهى الجمال، وخالية من الشوائب .

في هذا السياق، ولأن المحجبات لسن بعيدات من عالم الموضة، وسعياً للحصول على إطلالة جميلة، مناسبة للطرحة، اعتمد البعض من المحجبات على كوتورينغ خاصّ، تمّ تنسيقه مع الحجاب، ومنهن الفاشينيستا Habiba Da Silva حبيبة .

اعتمدت حبيبة على تقنية سهلة، وخاصة، ومناسبة للحجاب في تنفيذ العملية، في دقائق قليلة؛ وكلّ ما يتطلبه الأمر هو متابعة الفيديو للتمكن من الحصول على إطلالة جذابة كإطلالتها بالطرحة .

تابعي الفيديو الذي اخترناه من قناة يوتيوب الخاصة بـ Habiba Da Silva ، وأخبرينا برأيك!