عاصم عبدالماجد: حزب النور "علماني".. وشيخ الأزهر يبيح كل شيئ ضد مرسي

كتب : سهيلة حامد منذ 36 دقيقة

أكد عاصم عبدالماجد، القيادي بالجماعة الإسلامية، أنه بات يشعر أن حزب النور السلفي وكأنه حزبًا علمانيًا بعد أن فقد توازنه وابتعد عن مرجعيته الإسلامية، مؤكدا أن مواقفه الأخيرة وآخرها الانسحاب من المشاركة فى تأييد الرئيس مرسى، أفعال لن يرضى عنها أحد سواء العلمانيين أو الإسلاميين، وعليه الرجوع لطريقه الأساسي مرة أخرى.

وأضاف عبدالماجد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القانون والناس مع إبراهيم الياس"، أن شيخ الأزهر الذي كان يحرم كل شىء ضد الخروج عن الحاكم إبان تولي مبارك الحكم، والآن بات يبيح كل شىء ضد مرسي".

كما أكد أن جبهة "الخراب" في إشارة من إلى "جبهة الانقاذ"، باتت مهمتها معارضة أي شىء يقوم به مرسى، مثلما حدث مع وزير الثقافة الذى جاء لتطهير الفساد، داعيا المعارضين لعدم استخدام العنف خلال مليونياتهم المزعومة والتى سيتخلى عنها الشعب، حتى لايجبروهم فى استخدام حقهم الشرعى فى الدفاع عن انفسهم بأي وسيلة.