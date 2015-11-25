ملحم بركات ردأ على تحقيره المقدسات الدينية: لم أعلم أن ثمة من كان يصوّرني

رفض الموسيقار ملحم بركات التعليق على الفيديو الذي انتشر قبل عدة أيام عبر مواقع التواصل الإجتماعي ويظهر فيه وهو يركب اللحن البيزنطي المعتمد في الكنيسة الشرقية على كلمات بذيئة، وقال" الموضوع عم يكبر على الفاضي".

وعن رأيه بالتعليقات التي أُثُيرت حول الفيديو، أجاب "يحكوا اللي بدن ياه. أنا كنت عم بعمل بروفة"

وأضاف بركات" إيلي أيوب اخطأ كثيراً، وأنا لم أكن أعلم بأنه يصوّر فيديو أو أنه سيقوم بنشره".

وعما إذا كان عاتب إيلي أيوب على تصرفاته، قال بركات" كلا لم أعاتبه ولم أتحدث إليه".

وفي المقابل رفض بركات، الردّ حول ما إذا كان الفيديو تسبب بخلاف بينه وبين إيلي أيوب، بل إكتفى بالقول "لا أعرف".

وختم بركات كلامه قائلاً "ممنوع الواحد يحكي كلمتين ببيتو.. هالتلفونات بتخوّف".

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