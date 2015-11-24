تصادم 3 سيارات نقل بالطريق الإقليمى وإصابة 3

شهد الطريق الدائرى الإقليمى وقوع حادث تصادم 3 سيارات فى نطاق محافظة الفيوم، وأسفر الحادث عن إصابة 3 مواطنين، وتم نقلهم للمستشفى العام، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارًا بوقوع حادث تصادم بالطريق الدائرى الإقليمى فى نطاق مركز شرطة طامية بين 3 سيارات وهم السيارة رقم 101130 نقل بنى سويف والسيارة رقم 6127 م ص ب بمقطورة رقم 9518 م و ر، والسيارة رقم 6547 ف ى ج بمقطورة رقم 5784 ف ص ر، وذلك بسبب نوم قائد السيارة الأولى أثناء القيادة، مما أدى إلى انقلابها واصطدام السيارتين الثانية والثالة، وأسفر الحادث عن إصابة تباع يعمل على السيارة الأولى وعاملين

وتم تحرير محضر بالواقعة قيد برقم 21283 لسنة 2015 جنح مركز شرطة طامية، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.