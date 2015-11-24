ننشر النتيجة النهائية للمرشحين عن دائرة الجمالية ومنشأة ناصر

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات البرلمانية بدائرة الجمالية ومنشأة ناصر، النتيجة النهائية للمرشحين على مقعد الفردى، والتى جاءت كالتالى:

إجمالى الناخبين:208930 صوتا

>الأعداد الصحيحة:38875

>الأعداد الباطلة:4666

>أحمد محمد 3487 صوتا

>محمد عبده المنصورى 2520

>هانى مرجان 8483

>محمد المالكى4105

>محمد جبريل3506

>إسماعيل بيومى694

>محمد سيف2238

>حسن عبد العال 3169

>حيدر بغدادى 3476

>وليد عقل 2171

>أشرف رمضان 3411

>هشام السيسى 3546

>صبرى طه 3239

>سيد عيد 1987

>محمد عبد الحفيظ 1790

>أحمد زحلان665

>رضا الهوارى 953

>رأفت حسونة 806

>نجوى أحمد 634

>جميل ضيف819

>سيد عباس 1983

>شعبان عبد الغنى4143

>أسامة صلاح480

>منى جاب الله 7958

>وحيد أنون 293

>الشحات الحسينى 4311

>خالد جرس 239

>فتحى السيسى 2034

>أشرف مصطفى 3976

>محسن عطية 734

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