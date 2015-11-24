ننشر النتيجة النهائية للمرشحين عن دائرة الجمالية ومنشأة ناصر

إجمالى الناخبين:208930 صوتا
>الأعداد الصحيحة:38875
>الأعداد الباطلة:4666
>أحمد محمد 3487 صوتا
>محمد عبده المنصورى 2520
>هانى مرجان 8483
>محمد المالكى4105
>محمد جبريل3506
>إسماعيل بيومى694
>محمد سيف2238
>حسن عبد العال 3169
>حيدر بغدادى 3476
>وليد عقل 2171
>أشرف رمضان 3411
>هشام السيسى 3546
>صبرى طه 3239
>سيد عيد 1987
>محمد عبد الحفيظ 1790
>أحمد زحلان665
>رضا الهوارى 953
>رأفت حسونة 806
>نجوى أحمد 634
>جميل ضيف819
>سيد عباس 1983
>شعبان عبد الغنى4143
>أسامة صلاح480
>منى جاب الله 7958
>وحيد أنون 293
>الشحات الحسينى 4311
>خالد جرس 239
>فتحى السيسى 2034
>أشرف مصطفى 3976
>محسن عطية 734
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