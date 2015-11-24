أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يوافق على عقد ورش عمل لتطوير الصحة 20 أبريل -
نائب يستنكر زيادة أسعار أكياس الدم بالمستشفيات الخاصة -
صور| «عناني» يحتفل بيوم اليتيم مع 1000 طفل في البحيرة -
قرطام يضع «روشتة» بناء الشخصية المصرية -
صور| طهاة بورسعيد يصنعون «أطول ساندوتش في العالم» احتفالا بيوم اليتيم -
الطيب: أبواب الأزهر مفتوحة ليتامى مصر -
رؤى - أسامة الأزهري يستعرض عددا من آيات القرآن الكريم التي تسلط الضوء على فكرة " الحياة " -
مرتضى منصور يهاجم ثلاثي الزمالك: «عملتوا سحر إسود» -
شوقي السعيد يثير غضب جماهير الزمالك بـ«صورة» على إنستجرام -
رضا عبد العال: «فِكر الجوهري بِِِِِِطل.. وكوبر لازم يمشي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ننشر النتيجة النهائية للمرشحين عن دائرة الجمالية ومنشأة ناصر

Google+ Print
ننشر النتيجة النهائية للمرشحين عن دائرة الجمالية ومنشأة ناصر ننشر النتيجة النهائية للمرشحين عن دائرة الجمالية ومنشأة ناصر
أعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات البرلمانية بدائرة الجمالية ومنشأة ناصر، النتيجة النهائية للمرشحين على مقعد الفردى، والتى جاءت كالتالى:

إجمالى الناخبين:208930 صوتا
>الأعداد الصحيحة:38875
>الأعداد الباطلة:4666
>أحمد محمد 3487 صوتا
>محمد عبده المنصورى 2520
>هانى مرجان 8483
>محمد المالكى4105
>محمد جبريل3506
>إسماعيل بيومى694
>محمد سيف2238
>حسن عبد العال 3169
>حيدر بغدادى 3476
>وليد عقل 2171
>أشرف رمضان 3411
>هشام السيسى 3546
>صبرى طه 3239
>سيد عيد 1987
>محمد عبد الحفيظ 1790
>أحمد زحلان665
>رضا الهوارى 953
>رأفت حسونة 806
>نجوى أحمد 634
>جميل ضيف819
>سيد عباس 1983
>شعبان عبد الغنى4143
>أسامة صلاح480
>منى جاب الله 7958
>وحيد أنون 293
>الشحات الحسينى 4311
>خالد جرس 239
>فتحى السيسى 2034
>أشرف مصطفى 3976
>محسن عطية 734


>- إغلاق اللجان الانتخابية فى ثانى أيام المرحلة الثانية وبدء عملية فرز الأصوات

- "اللجنة العليا": تلقينا 137 شكوى تتعلق بمخالفة قانون الانتخابات

- مؤشرات.. تقدم اللواء عصام أبو المجد بـ 109 أصوات فى قرية مرسى بالشرقية

- بالصور.. المستشار ناجى شحاتة يصل اللجنة العامة فى المرج لبدء فرز الأصوات

- إغلاق باب التصويت بالانتخابات وبدء أعمال الفرز فى الشرقية

- بدء الفزر بالمنوفية ومؤشرات أولية تشير إلى تقدم فى حب مصر

- الصور ... استعدادات وكواليس اللجنة العامة للانتخابات فى عين شمس

- المؤشرات الأولية للجنة 61 بقصر النيل: فوز قائمة "فى حب مصر" بـ279 صوتا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
قرطام يضع «روشتة» بناء الشخصية المصرية

قرطام يضع «روشتة» بناء الشخصية المصرية

الطيب: أبواب الأزهر مفتوحة ليتامى مصر

الطيب: أبواب الأزهر مفتوحة ليتامى مصر

السودان يفرض تأشيرة دخول على المصريين الذكور من سن 18 إلى 50 عاما

السودان يفرض تأشيرة دخول على المصريين الذكور من سن 18 إلى 50 عاما

500 مليون دولار زيادة في حجم الاستثمارات الكويتية لمصر خلال 2016

500 مليون دولار زيادة في حجم الاستثمارات الكويتية لمصر خلال 2016