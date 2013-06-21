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أضرار الغدة النكافية

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أضرار الغدة النكافية أضرار الغدة النكافية

كتب : قسم الصحة الجمعة 21-06-2013 11:07

ما هى الغدة النكافية وأضرارها؟

يجيب د. شريف على عبدالعال استشارى طب الأطفال كلية الطب جامعة القاهرة، أمين عام مساعد الجمعية المصرية لطب الأطفال، رئيس تحرير المجلة العلمية لطب الأطفال:

النكاف mumps أحد الأمراض المُعدية الحادة، يسببها فيروس معروف باسم (Paramyxovirus)، ويُسمى فى بعض المناطق «أبوكعب» أو «أبواللكيم» والغدة النكافية parotid gland هى أكبر الغدد اللعابية، وتقع فيما بين الأذن والفك.

وينتقل من شخص لآخر عبر رذاذ العطس أو السعال، أو من خلال اللمس المباشر لأشياء ملوثة بالفيروسات، مثل اللعب أو مقابض الأبواب وغيرها.

وغالباً ما يُصاب بالمرض الأطفال فى سن ما بين 2 إلى 12 سنة، ممن لم يتم تطعيمهم باللقاح الخاص بالنكاف.

فترة الحضانة، أو الفترة ما بين دخول الفيروس الجسم وبين ظهور أعراض الإصابة تتراوح ما بين 12 و24 يوماً.علماً بأنه تنتقل العدوى حوالى (3) أيام قبل ظهور الأعراض وتستمر حتى (9) أيام من بداية ظهور الأعراض.

ويظهر وجه الطفل وكأنه ممتلئ بجانب الأذن والفم وتسبب أيضاً التهاباً فى الأنسجة، وأهم الأعراض: (سخونة - صداع - ألم بالعضلات - تعب - فقدان الشهية)، حوالى (10%) تحدث لهم مضاعفات من فقدان السمع أو الإصابة بالحمى الشوكية/الالتهاب السحائى، وحوالى (20-30%) من الذكور يصابون بتورم وألم بالخصيتين (Orchitis)، وخاصة فى مرحلة البلوغ، وحوالى (30%) من الإناث اللاتى وصلن البلوغ يصبن بتورم وآلام فى الثدى)، وفى حالات قليلة جداً تسبب التهاباً فى المبايض.

وتعتبر واحدة من الأمراض التى لا يمكن تجنبها إلا عن طريق التطعيم بجرعة أو جرعتين من فاكسين (إم.إم.آر) MMR. وتُعطى الجرعة الأولى منه عند السنة الأولى، أما الجرعة الثانية عند سن 4-10 سنوات؟

لا يوجد علاج محدد للغدة النكافية، من المهم العناية الجيدة بالمصاب وفصله عن الأشخاص السليمة حتى لا تنتقل العدوى إلى من يختلطون به.

وتجنب العدوى بغسيل الأيدى جيداً بالماء والصابون وعدم مشاركة الغير فى أدوات المائدة والطعام.

تطهير الأسطح التى يتم ملامستها بشكل مستمر مثل اللعب، مقابض الأبواب وغيرها بشكل دورى بالماء والصابون أيضاً، كما أن الشخص المصاب ممنوع تعامله مع الأطفال وعدم الذهاب إلى المدرسة على الأقل لمدة تسعة أيام منذ بداية ظهور الأعراض.

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