حمادة صدقي لـ في الجول عن: الجوكر كريم ممدوح الذي يستطيع منافسة الكبار.. ويجبر كوبر على ضمه

"هو بمثابة الجوكر ويستطيع اللعب في أكثر من مركز" هكذا تحدث حمادة صدقي المدير الفني لوادي دجلة عن لاعب الفريق ومنتخب مصر الأوليمبي كريم ممدوح.

وتحدث حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي في وقت سابق عن كريم قائلا:"نعم كريم ممدوح يستطيع منافسة مصطفى فتحي على مركزه".

وتألق كريم ممدوح في المباراة الودية التي أقيمت بين مصر الأوليمبي والكاميرون الأولى وسجل هدفا وكان سببا في حصول الفراعنة على ركلة جزاء.

وأكد البدري أنه قام بإشراك كريم ممدوح في مركز الجناح الأيمن بدلا من ذلك الذي اعتاد عليه في وادي دجلة حيث يلعب كظهير أيسر.

ولكن ما هي قصة كريم ممدوح ولماذا يتوقع البدري أن يكون له شأن كبير مستقبلا؟ حمادة صدقي يجيب لـFilGoal.com.

وكل ما يلي على لسان صدقي.

"عندما ذهبت لوادي دجلة كان كريم يعاني من إصابة ويحتاج لبرنامج تأهيلي كبير".

"بعد شفائه تماما من الإصابة رأيت أمامي مشروع لاعب رائع يستطيع القيام بالكثير من الأدوار".

"هل تعلمون أنه في الأصل يلعب في خط الوسط وأنا من أشركته كظهير أيسر لسد النقص في ذلك المركز".

"عندما أشركته كظهير أيسر للمرة الأولى أبهرني طريقته في الملعب ولذلك قمت بتثبيته في ذلك المكان".

"هو جوكر ويستطيع اللعب في عدة مراكز مثل الظهير الأيسر وخط الوسط المدافع وصانع الألعاب".

"لو كان كريم يلعب في الأهلي أو الزمالك لكان أجبر هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر على ضمه لقائمة الفريق".

"أتوقع له مستقبل كبير للغاية فهو لا يستطيع فقط منافسة مصطفى فتحي، بل هو قادر على منافسة كبار اللاعبين في مصر".