64 % من القراء يتوقعون إقبال المواطنين على لجان المرحلة الثانية للانتخابات

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع " على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع إقبال مكثف من المواطنين على لجان المرحلة الثانية من انتخابات البرلمان، توقع غالبية القراء إقبال المواطنين بشكل مكثف على لجان المرحلة الثانية من انتخابات البرلمان.

وتوقع 64% من القراء إقبال المواطنين بشكل مكثف على لجان المرحلة الثانية من انتخابات البرلمان، بينما استبعد 34% من القراء إقبال المواطنين بشكل مكثف على لجان المرحلة الثانية من انتخابات البرلمان، فى الوقت الذى أعرب فيه 2%من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

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