أهم مضاعفات حصوات الجهاز البولى إصابات بكترية والتهابات متكررة به

يقول الدكتور وليد غنيمة أستاذ واستشارى جراحة المسالك البولية بجامعة القاهرة، إن أعراض حصوات الجهاز البولى قد تكون ساكنة بدون أى أعراض، وتشخص مصادفة أثناء عمل أشعة لأى مرض آخر كآلام الظهر أو الجهاز الهضمى أو تسبب آلام الجانبية مع المجهود كحصوات الكلى المغص الكلوى الحاد أو المتكرر، وذلك مع الحصوات الصغيرة أثناء مرورها بالحالب حيث يتقلص الحالب بشدة لطردها .

ويضيف غنيمة ـ يبدأ المغص الكلوى الحاد فوق الكلى ويمتد إلى أسفل البطن والعانة والخصية فى الرجال وداخل الفخذ فى النساء، وقد يكون مصحوبا بآلام أثناء التبول واحمرار فى لون البول مع تكرار التبول وخاصة أثناء النهار والحركة مع حصوات المثانة وأسفل الحالب.

ومن أهم مضاعفات حصوات الجهاز البولى إصابات بكترية، والتهابات متكررة بالجهاز البولى مع تكرار وجود خلايا صديدية بالبول وكرات دم حمراء بالرغم من تكرار العلاج .

والامتناع البولى والفشل الكلوى الحاد وذلك مع انسداد الحالبين أو انسداد حالب الكلى الوحيدة، حيث يلاحظ حدوث بعض الآلام الجانبية، ثم تختفى ولا يوجد أى أعراض مع عدم وجود بول بالمثانة أو رغبة تبول وهذه الحالة تحتاج لتدخل جراحى خلال ساعات لتجنب فشل الكلى الحاد، والفشل الكلوى المزمن وذلك نتيجة لانسداد تدريجى ولفترة طويلة بالجهاز البولى.

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