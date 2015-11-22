محامى الظواهرى: الإخلال بحق الدفاع من أهم الأسباب للطعن على الحكم

قال علاء علم الدين محامى بعض المتهمين فى "خلية الظواهرى" والصادر ضدهم أحكام متفاوتة ما بين الإعدام والمؤبد من محكمة جنايات القاهرة، أنه تم الانتهاء من كتابة أهم أسباب الطعن على الحكم وأن مذكرة الطعن ستقدم لمحكمة النقض خلال الأيام القادمة.

وأكد "علم الدين" فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه من أهم أسباب الطعن على الحكم الإخلال فى حق الدفاع وعدم رد المحكمة فى أسباب حكمها على طلبات الدفاع، فخلال الجلسات طالب الدفاع استدعاء لجان لمناقشتها ومعاينة بعض الأماكن والمحكمة لم تنظر لهذه الطلبات.

وأضاف علم الدين أن الفساد فى الاستدلال يعد أيضا من أهم أسباب الطعن على الحكم، فالمحكمة عاقبت بعض المتهمين بالإعدام والمؤبد فى القضية بتهمة حيازة أسلحة على الرغم من أن الأوراق لم تثبت حيازتهم لأسلحة.

وأشار علم الدين أن الخطأ فى تطبيق القانون يعد من الأسباب التى سيتم الدفع بها فى مذكرة الطعن، فالحيثيات جاءت خالية من تسبيب مبررات الحبس الاحتياطى بالنسبة للمتهمين أثناء نظر تجديد حبسهم أثناء التحقيقات.

كانت محكمة الجنايات قد قضت بالإعدام شنقا لـ10 متهمين، والسجن المؤبد لـ32 متهما والسجن المشدد 15 عاما لـ14 متهما، وبراءة 16 متهما، وانقضاء الدعوى لـ3 لوفاتهم.

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