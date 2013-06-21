علماء ألمان يضعون أطلسا ثلاثى الأبعاد للمخ يضم أدق تفاصيله

وضع علماء من ألمانيا خريطة ثلاثية الأبعاد للمخ هى الأدق فى تفاصيلها حتى الآن، ومن أجل وضع "أطلس المخ" قام الباحثون بتجزئة مخ رجل مات عن 65 عاما إلى 7400 شريحة بالغة الرقة.

> وقال الباحثون تحت إشراف الأستاذة كاترين أمونتس، رئيسة مركز أبحاث يوليش بألمانيا والمدرسة بجامعة دوسلدورف الألمانية إن درجة نقاء هذا الأطلس أكثر دقة 50 مرة عما هو موجود فى هذا المجال حتى الآن.

> وأوضحت أمونتس أن الخرائط المتوفرة حتى الآن لمخ الإنسان غير دقيقة جدا، كما أشارت الأستاذة الألمانية إلى أن هذا الأطلس يمكن أن يستخدم فى علاج الأمراض العصبية أو النفسية وقالت إن العلماء يسعون للتوصل لفهم أفضل للمخ باستخدام هذا الأطلس.